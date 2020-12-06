По его словам, глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет.
Что же касается санкционных угроз в адрес России, на это не стоит лишний раз обращать внимания, отметил он.
«Он может что угодно требовать, но это все пустое абсолютно. Очередная болтовня, и за этой болтовней ничего не стоит», — прокомментировал он слова Кравчука.
Ранее Кравчук заявил в эфире украинского телеканала, что Украина предложит отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если не увидит движения навстречу в ситуации в Донбассе.