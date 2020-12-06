Экс-премьер Украины Николай Азаров призвал уделять меньше внимания высказываниям, которые делают «люди, подобные Кравчуку». Об этом он заявил 6 декабря в комментарии радиостанции «Говорит Москва»

По его словам, глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук должен требовать выполнения Минских соглашений, которые Украина не выполняет.

«Откровенный хайп»: депутат Госдумы ответил на слова Кравчука об отключении РФ от SWIFT © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Он может что угодно требовать, но это все пустое абсолютно. Очередная болтовня, и за этой болтовней ничего не стоит», — прокомментировал он слова Кравчука.

Ранее Кравчук заявил в эфире украинского телеканала, что Украина предложит отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если не увидит движения навстречу в ситуации в Донбассе.