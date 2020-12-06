На воскресных протестах в Кишиневе избранный президент Молдавии Майя Санду выступила с требованием немедленной отставки правительства. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости

В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе на площади проходят протесты у здания правительства. В них участвуют сторонники Санду и другие оппозиционные партии. Участники вышли с требованиями отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию.

«Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем — провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно — это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — сказала Санду.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu

Ранее парламент Молдавии ограничил полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.