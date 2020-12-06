В воскресенье, 6 декабря, в Кишиневе на площади проходят протесты у здания правительства. В них участвуют сторонники Санду и другие оппозиционные партии. Участники вышли с требованиями отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить действующего президента Игоря Додона за коррупцию.
«Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем — провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно — это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — сказала Санду.
Из-за протестующих движение в центре Кишинева заблокировано, здание Кабмина оцепила полиция.
Ранее парламент Молдавии ограничил полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.