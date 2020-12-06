«Быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины нелегко, ведь именно на ваших плечах лежит наибольший груз ответственности за судьбу украинского государства и защита ее территориальной целостности. Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и отстаиваете для нашего государства свободу», — гласит поздравление.
Зеленский добавил, что и сегодня «десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие», и закончил поздравление лозунгом «Слава Украине».
Дата празднования Дня ВСУ была установлена в 1993 году. Ранее, в 1991 году, Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».