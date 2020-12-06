Второй тур выборов мэра состоится сегодня в Кривом Роге. Об этом сообщает kp.ua 6 декабря

С 8:00 до 20:00 в родном городе Владимира Зеленского будет работать 294 избирательных участка.

Ранее главный претендент на победу мэр Юрий Вилкул (набрал около 45% голосов) снялся с выборов по состоянию здоровья.

Кривой Рог: Зеленский вступил в войну за наследство Вилкула © luganews.com Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов.

По итогам первого тура, который прошел 25 октября, они набрали 25,94% и 9,15% голосов соответственно.

При этом рейтинг президентской партии в городе упал, в том числе после коррупционного скандала в 2019 году с участием депутата от СН Юрия Корявченкова и руководства местной полиции.