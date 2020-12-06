С 8:00 до 20:00 в родном городе Владимира Зеленского будет работать 294 избирательных участка.
Ранее главный претендент на победу мэр Юрий Вилкул (набрал около 45% голосов) снялся с выборов по состоянию здоровья.
Во втором туре сразятся кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик и представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Константин Павлов.
По итогам первого тура, который прошел 25 октября, они набрали 25,94% и 9,15% голосов соответственно.
При этом рейтинг президентской партии в городе упал, в том числе после коррупционного скандала в 2019 году с участием депутата от СН Юрия Корявченкова и руководства местной полиции.