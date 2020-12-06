Лишенный реальной политической власти экс-президент Украины Леонид Кравчук разрабатывает фантастические антироссийские проекты. Об этом в комментарии РИА Новости заявил Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек

Михаил Погребинский о роли УПА, о несогласии с Путиным и об ошибках российской пропаганды © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Все, что бы он ни озвучил в отношении России, не имеет ничего общего с реальностью: то он какие-то переговоры затевает, то предлагает минские соглашения переписать, то призывает запад в помощники, а на деле — краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп», — сказал Бальбек.

В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Разрешение конфликта обсуждается в рамках Контактной группы, в которую входят уполномоченные представители Украины, ОБСЕ и России.

Стороны договорились о перемирии в Донбассе с 27 июля 2019 года. При этом продолжают фиксироваться отдельные нарушения режима прекращения огня. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о недавней активизации обстрелов со стороны украинских силовиков.