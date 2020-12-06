Спецтехника внутренних войск МВД Белоруссии следует в центр Минска. Об этом в воскресенье, 6 декабря, со ссылкой на очевидцев сообщил «Интерфакс»

Эльвира Мирсалимова: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию, но не открыто © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.