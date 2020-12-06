За прошедшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у 11 590 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава 6 декабря

Всего на настоящий момент на Украине зафиксировано 813 306 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели по состоянию на 6 декабря 418 581 человек (+6048 за сутки), а скончались 13 588 (+167 за сутки).

Не только коронавирус: эпидемия COVID-19 привела к вспышке туберкулеза на Украине © AP, Evgeniy Maloletka данным министра здравоохранения Максима Степанова, госпитализированы за прошедшие сутки 1127 человек.

Наибольшее число заболевших — в Киеве (79 809, +1518), Харьковской (59 285, +663), Одесской (51 148, +1002), Львовской (49 831, +451) и Киевской (43 219, +809) областях.

За сутки наибольший прирост пациентов зафиксирован в Киеве, Одесской, Запорожской (+817), Киевской и Днепропетровской (+798) областях.