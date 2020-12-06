«Мы выигрываем эти выборы», — заявил Трамп перед своими сторонниками.
Также он призвал власти штата созвать местное законодательное собрание и проверить подписи избирателей на бюллетенях, присланных по почте. По его словам, в результате такой проверки голоса голоса выборщиков от штата «легко и быстро» достались бы ему.
Трамп добавил, что во всех штатах «были поданы сотни тысяч незаконных голосов».
Кроме того, Трамп заявил, что демократы «хотят перейти на коммунистическую форму правления» и это грозит США, если они получат большинство в Сенате.
Сообщается, что в штатах Невада, Джорджия и Мичиган попытки Трампа оспорить итоги выборов отклонили.
В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Предварительно победу на них одержал представитель Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.