Понедельник выступал за клубы «Ростсельмаш» (сейчас «Ростов») и СКА. В составе сборной Советского Союза он провел 29 матчей и забил 20 мячей.
«На 84-м году жизни скончался Виктор Понедельник. Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе», — сообщили в Twitter ФК «Ростов».
Соболезнования в связи с кончиной прославленного игрока выразили футбольный клуб «Ростов», сборная России и Российский футбольный союз. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил назвать в честь Виктора Понедельника одну из улиц в Ростове-на-Дону.