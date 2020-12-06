Нападающий сборной СССР Виктор Понедельник, автор победного гола сборной в финале Чемпионата Европы-1960, скончался 5 декабря. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Facebook

Понедельник выступал за клубы «Ростсельмаш» (сейчас «Ростов») и СКА. В составе сборной Советского Союза он провел 29 матчей и забил 20 мячей.

«На 84-м году жизни скончался Виктор Понедельник. Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе», — сообщили в Twitter ФК «Ростов».