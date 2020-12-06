Согласно скриншоту страницы Татарова в Facebook, его учетная запись отключена, так как «не соответствует стандартам сообщества».
При этом Татаров завел страницу в соцсети совсем недавно, 3 декабря. На следующий день, 4 декабря, он высказался относительно акции националистов у здания Офиса президента, требовавших его отставки.
Ранее в украинских СМИ опубликовали обвинения в адрес Татарова в связи с тем, что якобы после его назначения заместителем Андрея Ермака компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве.
«До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление», — написал он.
Татаров добавил, что отстаивает «только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний».