Администрация Facebook лишила доступа к соцсети заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика страны» 5 декабря

Согласно скриншоту страницы Татарова в Facebook, его учетная запись отключена, так как «не соответствует стандартам сообщества».

При этом Татаров завел страницу в соцсети совсем недавно, 3 декабря. На следующий день, 4 декабря, он высказался относительно акции националистов у здания Офиса президента, требовавших его отставки.

Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Андрея Ермака компания, совладельцем которой является его тесть, получила землю под застройку в Киеве.

«До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление», — написал он.

Татаров добавил, что отстаивает «только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний».