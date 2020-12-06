В Минздраве Украины планируют начать вакцинацию населения с февраля 2021 года. Об этом рассказал 5 декабря на встрече с журналистами главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Ляшко сказал, что сейчас в Минздраве изучают возможности хранения и транспортировки вакцин и отметил, что «к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации».

«Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать не просто. К тому же вакцина сразу не придет», — подчеркнул он.

Власть собирается прививать украинцев самой дорогой и очень спорной вакциной © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В первую очередь планируют сделать прививки медработникам и участникам Операции объединенных сил. Затем — работникам социальной сферы, лицам старше 60 лет, преподавателям, служащим структур госбезопасности, заключенным и входящим в группу риска.

Ляшко отметил, что о закупке российской вакцины речи не идет и будут отслеживаться все поступления вакцины в страну.