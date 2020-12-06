Ляшко сказал, что сейчас в Минздраве изучают возможности хранения и транспортировки вакцин и отметил, что «к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации».
«Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать не просто. К тому же вакцина сразу не придет», — подчеркнул он.
При этом национальный план вакцинации от COVID-19 предполагает бесплатное получение Украиной вакцины в рамках инициативы Фонда глобального доступа к вакцинам COVAX (8 млн доз) и закупки вакцин (32 млн доз).
В первую очередь планируют сделать прививки медработникам и участникам Операции объединенных сил. Затем — работникам социальной сферы, лицам старше 60 лет, преподавателям, служащим структур госбезопасности, заключенным и входящим в группу риска.
Ляшко отметил, что о закупке российской вакцины речи не идет и будут отслеживаться все поступления вакцины в страну.