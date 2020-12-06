Украина предложит отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, если не увидит движения навстречу в ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина-24» 5 декабря

Кравчук пообещал обратиться к мировому сообществу с требованием оказать давление на Россию, если до конца года не произойдет продвижения в переговорах по Донбассу.

«Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений по давлению на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», — сказал он.

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В 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Республики заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Разрешение конфликта обсуждается в рамках Контактной группы, в которую входят уполномоченные представители Украины, ОБСЕ и России.

Стороны договорились о перемирии в Донбассе с 27 июля 2019 года. При этом продолжают фиксироваться отдельные нарушения режима прекращения огня. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о недавней активизации обстрелов со стороны украинских силовиков.