При этом самостоятельно, без указаний заокеанских начальников, киевский режим не рискнет принимать такое решение, полагает Пушилин.
«Ситуацией в Нагорном Карабахе им не стоило бы вдохновляться. Скорее, украинским властям нужно понимать, что в случае с Донбассом это будет бездумная авантюра, а они обычно бывают последними», — подчеркнул глава ДНР.
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Пушилин напомнил, что Киев в последние дни сосредоточил более 70 единиц запрещенной тяжелой техники вблизи линии соприкосновения, и этот факт подтверждает в своих отчетах ОБСЕ.
Это в том числе ЗРК «Бук», реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы и противотанковые пушки.
В результате обстрела с украинской стороны из 120-мм минометов 4 декабря двое защитников ДНР получили ранения, не совместимые с жизнью, причем корректировку огня противник вел с использованием БПЛА, то есть это действия целенаправленные, констатировал Пушилин.