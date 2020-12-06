Киев может под влиянием недавней карабахской войны начать боевые действия в Донбассе в надежде не успех по примеру Азербайджана, однако эта авантюра для украинских властей окажется последней, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Украина.ру»

При этом самостоятельно, без указаний заокеанских начальников, киевский режим не рискнет принимать такое решение, полагает Пушилин.

«Ситуацией в Нагорном Карабахе им не стоило бы вдохновляться. Скорее, украинским властям нужно понимать, что в случае с Донбассом это будет бездумная авантюра, а они обычно бывают последними», — подчеркнул глава ДНР.

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Интервью Пушилина читайте на нашем сайте.

Пушилин напомнил, что Киев в последние дни сосредоточил более 70 единиц запрещенной тяжелой техники вблизи линии соприкосновения, и этот факт подтверждает в своих отчетах ОБСЕ.

Это в том числе ЗРК «Бук», реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы и противотанковые пушки.

В результате обстрела с украинской стороны из 120-мм минометов 4 декабря двое защитников ДНР получили ранения, не совместимые с жизнью, причем корректировку огня противник вел с использованием БПЛА, то есть это действия целенаправленные, констатировал Пушилин.