Эксперт отметил, что белорусы никогда не стремились к созданию собственного государства, и обретение суверенитета было искусственным, по сути навязанным республике процессом в связи с распадом СССР и политической борьбой московских элит.
«Единственное, за тридцать лет независимого существования люди, конечно, привыкли к мысли о суверенитете, особенно молодежь, которая выросла в новых условиях. Поэтому сегодня уже нельзя объединить две страны политическим решением — надо раскрывать экономические преимущества альянса, параллельно взывая к культурной общности, которая должна ощущаться белорусами на подсознательном генетическом уровне», — указал Глебов.
К сожалению, этого не делается ни со стороны Белоруссии, ни со стороны России, и как правило, тема интеграции сводится к материальной выгоде сторон, заключил собеседник издания.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.