Для того чтобы Россия и Белоруссия объединились в унитарное государство, белорусские элиты должны признать верховенство России, к чему они сейчас не готовы. Об этом рассказал представитель президиума оргкомитета партии «Союз» Глеб Волков в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

«Единственное, за тридцать лет независимого существования люди, конечно, привыкли к мысли о суверенитете, особенно молодежь, которая выросла в новых условиях. Поэтому сегодня уже нельзя объединить две страны политическим решением — надо раскрывать экономические преимущества альянса, параллельно взывая к культурной общности, которая должна ощущаться белорусами на подсознательном генетическом уровне», — указал Глебов.

К сожалению, этого не делается ни со стороны Белоруссии, ни со стороны России, и как правило, тема интеграции сводится к материальной выгоде сторон, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.