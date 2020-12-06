Конфедерация как форма межгосударственных отношений не эффективна и почти нигде не применяется. Поэтому нет даже смысла ее рассматривать. Об этом рассказал представитель президиума оргкомитета партии «Союз» Глеб Волков в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова

«А вот интеграция по-европейски вполне осуществима, так как на данном этапе приемлема для обеих сторон. Собственно, Евразийский экономический союз и есть аналог ЕС», — считает Волков.

Постепенное сращивание национальных экономик в конце концов приведет к пониманию необходимости политического союза как чего-то естественного, само собой разумеющегося, добавил политик.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.