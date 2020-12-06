Неизвестно какой вакциной от коронавируса на Украине будет вакцинировать государство, но украинские граждане точно будут вакцинироваться российской вакциной. Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Украинская медицина находится в состоянии агонии © РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Путин заявил, что российская вакцина может быть поставлена на Украину, если в этом примут участие официальные украинские лица. В ответ Минздрав Украины указал, что международные организации не подтвердили ее безопасность, поэтому Киев не будет ее закупать.

Эксперт пояснил, что согласно международным фармацевтическим правилам и согласно действующему украинскому законодательству, гражданин Украины имеет право провезти до пяти упаковок лекарственных средств, не зарегистрированных на территории Украины, для собственного пользования.

«Как только в России появится вакцина «Спутник V» в свободном доступе, люди начнут ее покупать, привозить сюда и вакцинироваться. Кстати, «Спутник V» — хорошая вакцина. А на государство рассчитывать в ближайшем будущем не приходится», — подчеркнул Кравченко.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле. С 5 декабря в Москве началась вакцинация. Сейчас ее могут получить граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений.

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