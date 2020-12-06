Последние события на линии соприкосновения подтверждают, что украинские власти не хотят мира в Донбассе, Донецкая Народная Республика готова к обострению, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Украина.ру» 4 декабря

«Киевские политики цинично в СМИ считают дни перемирия, а на самом деле, продолжая открыто и нагло игнорировать минский процесс, убивают наших бойцов, расширяют свои укрепления, проводят инженерные работы. О чем это говорит? Конечно, не о мирных намерениях!», — констатировал глава ДНР.

Денис Пушилин: Киеву не стоит вдохновляться примером Карабаха. Новая война будет его последней авантюрой © РИА Новости, Евгений Одиноков

Интервью Пушилина читайте на нашем сайте.

Пушилин напомнил, что Киев сосредотачивает более 70 единиц запрещенной тяжелой техники вблизи линии соприкосновения, и этот факт подтверждает в своих отчетах ОБСЕ. Это в том числе ЗРК «Бук», реактивные системы залпового огня «Град», гаубицы и противотанковые пушки.

В результате обстрела с украинской стороны из 120-мм минометов 4 декабря двое защитников ДНР получили ранения, не совместимые с жизнью, причем корректировку огня противник вел с использованием БПЛА, то есть это действия целенаправленные, подчеркнул Пушилин.