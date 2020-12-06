Ранее Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика стала «ядерной державой».
На самом деле непонятно, отметил эксперт, зачем небольшой по численности населения Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические.
«Ясно, что две гигантские АЭС на 9 млн жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг. Ведь Александр Григорьевич, открывая АЭС, построенную по российскому проекту и за российский кредит, заявил о том, что Белоруссия стала атомной державой. Хотя словосочетание «атомная держава» имеет несколько иной смысл», — указал Третьяков.
Одним словом, Лукашенко пришли в руки очень сильные карты, и он постарается ими воспользоваться, подытожил эксперт.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.