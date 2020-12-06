Президенту Белоруссии Александру Лукашенко очень повезло, что Россия построила на территории республики атомную станцию и якобы собирается строить вторую. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На самом деле непонятно, отметил эксперт, зачем небольшой по численности населения Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические.

«Ясно, что две гигантские АЭС на 9 млн жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг. Ведь Александр Григорьевич, открывая АЭС, построенную по российскому проекту и за российский кредит, заявил о том, что Белоруссия стала атомной державой. Хотя словосочетание «атомная держава» имеет несколько иной смысл», — указал Третьяков.

Одним словом, Лукашенко пришли в руки очень сильные карты, и он постарается ими воспользоваться, подытожил эксперт.

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Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Для нее выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый энергоблок станции введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.