В США могут провернуть сценарий «хунты», который Штаты обычно разыгрывают в Латинской Америке. Об этом украинский журналист Антон Розенвайн сказал в интервью изданию Украина.ру

Мартынов: Напившись крови «цветных революций» по всему миру, США слегка сошли с ума © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, чего достаточно для объявления о победе. За Дональда Трампа готовы проголосовать 232 выборщика, и действующий президент не готов признавать поражение.

По словам Розенвайна, в США президент, отказывающийся признавать поражение на выборах, — ситуация беспрецедентная и непредсказуемая.

«Где гарантии, что вся эта возня затеяна не как мобилизационный сценарий, неоднократно проворачиваемый Штатами в той же Латинской Америке и который принято называть словом "хунта"? Почему бы и самим США не перейти к хунтизму, если этого потребует политическая конъюнктура?» — поинтересовался он.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.