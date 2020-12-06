«Он (скандал — ред.) показал уязвимость первых лиц для международных манипуляций. Он стал поводом для протестов, которые были подавлены, скорее даже сами "рассосались", но в итоге он сыграл роль в создании той питательной среды, на которой взросла "оранжевая революция"», — пояснил он.
Также среди наиболее значимых событий независимой Украины он назвал революции 2004 и 2014 годов и войну в Донбассе.
Кассетный скандал, или «Кучмагейт» — громкий общественно-политический скандал, потрясший руководство Украины 28 ноября 2000 года, когда были обнародованы магнитофонные записи, якобы тайно сделанные в личном кабинете второго президента Леонида Кучмы. Аудиозапись свидетельствовала о громких преступлениях, к совершению которых были причастны Кучма и его приближенные. Скандал фактически сорвал его план выдвижения на третий президентский срок.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.