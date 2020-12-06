Кассетный скандал был одним из событий, наиболее повлиявших на историю современной Украины. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay

Также среди наиболее значимых событий независимой Украины он назвал революции 2004 и 2014 годов и войну в Донбассе.

Кассетный скандал, или «Кучмагейт» — громкий общественно-политический скандал, потрясший руководство Украины 28 ноября 2000 года, когда были обнародованы магнитофонные записи, якобы тайно сделанные в личном кабинете второго президента Леонида Кучмы. Аудиозапись свидетельствовала о громких преступлениях, к совершению которых были причастны Кучма и его приближенные. Скандал фактически сорвал его план выдвижения на третий президентский срок.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.