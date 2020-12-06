По его словам, внутренняя политика страны оказалась непрагматичной, начиная еще со времен первого президента Леонида Кравчука.
«Ведь это Кравчук впервые призвал сюда [американского финансиста Джорджа] Сороса и всевозможных советников, то есть начало внешней зависимости началось еще с самого-самого первого года независимости», — отметил Теплов.
В свою очередь второй президент Леонид Кучма, по его словам, начал формировать олигархическую модель, последствия чего тянутся до сих пор, так как при слабой центральной власти, как на Украине, олигархическое государство оборачивается феодальной раздробленностью.
Тем не менее сам факт существования такого государства, как Украина, является достижением, подчеркнул Теплов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.