Начало внешней зависимости Украины началось еще с первого года ее независимости. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Киев будет погашать внешние долги до последнего украинца — экономист © Facebook, Jarosława Tiupka Леонида Кравчука.

«Ведь это Кравчук впервые призвал сюда [американского финансиста Джорджа] Сороса и всевозможных советников, то есть начало внешней зависимости началось еще с самого-самого первого года независимости», — отметил Теплов.

В свою очередь второй президент Леонид Кучма, по его словам, начал формировать олигархическую модель, последствия чего тянутся до сих пор, так как при слабой центральной власти, как на Украине, олигархическое государство оборачивается феодальной раздробленностью.

Тем не менее сам факт существования такого государства, как Украина, является достижением, подчеркнул Теплов.

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