«"Фортуна" вышла из порта Висмар около 11.30 мск без указания конечной точки маршрута. Однако теперь в системе отмечается, что судно движется в порт Росток со скоростью 2,8 узла. Недостроенный участок "Северного потока 2" расположен дальше на восток», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что якорный трубоукладчик под российским флагом «Фортуна» в окружении шести судов-якорезаводчиков вышел утром 5 декабря из порта Висмар примерно в 250 км от текущей позиции «Академика Черского».
Nord Stream 2 AG уже сообщала, что планирует возобновить в строительство магистрали — как минимум в исключительной экономической зоне Германии, причем судном с якорным позиционированием.
Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы по укладке морского газопровода будет вести именно трубоукладчик «Фортуна».
При этом в тот же день российский трубоукладчик «Академик Черский» остановился напротив польских берегов в районе завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока».
Речь идет о более длинном из достраиваемых участков магистрали, который заканчивается ровно напротив южного мыса шведского острова Борнхольм.