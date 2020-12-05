Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое может быть использовано для достройки "Северного потока 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток, сообщает РИА Новости 5 декабря со ссылкой на данные системы позиционирования судов MarineTraffic

«"Фортуна" вышла из порта Висмар около 11.30 мск без указания конечной точки маршрута. Однако теперь в системе отмечается, что судно движется в порт Росток со скоростью 2,8 узла. Недостроенный участок "Северного потока 2" расположен дальше на восток», — говорится в сообщении.

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Nord Stream 2 AG уже сообщала, что планирует возобновить в строительство магистрали — как минимум в исключительной экономической зоне Германии, причем судном с якорным позиционированием.

Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы по укладке морского газопровода будет вести именно трубоукладчик «Фортуна».

При этом в тот же день российский трубоукладчик «Академик Черский» остановился напротив польских берегов в районе завершения одного из отрезков достраиваемого «Северного потока».

Речь идет о более длинном из достраиваемых участков магистрали, который заканчивается ровно напротив южного мыса шведского острова Борнхольм.