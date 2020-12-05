Белорусско-российская интеграция в рамках Евразийского экономического союза вполне реальна. Потому что экономическим законам сложно сопротивляться. Другое дело — Союзное государство. Об этом рассказал представитель президиума оргкомитета партии «Союз» Глеб Волков в интервью изданию Украина.ру

Глеб Волков: Для реализации Союзного государства нужна политическая воля правящих элит © из личного архива Глеба Волкова Александр Лукашенко, не привыкший делиться властью, утратил интерес к своему же детищу.

«Есть и другое важное обстоятельство — договор о СГ подписывался 20 лет назад в совершенно других условиях, когда в политических элитах еще существовала ностальгия по Советскому Союзу. Идея СГ заимствована у советской модели. Но если республики в рамках СССР имели условную независимость, то сегодня мы говорим о слиянии реально суверенных государств. А учитывая разность потенциалов субъектов Союзного государства, можно ли говорить о равноправии? Конечно, Россия будет обладать большими возможностями, и это закономерно», — указал Волков.

То есть глава Белоруссии, соглашаясь на политическую интеграцию с Россией, должен думать в большей степени о воссоединении Русского мира, нежели о сохранении своих полномочий, добавил политик.

Иными словами, Союзное государство возможно, но не с Александром Лукашенко, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.