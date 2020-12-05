Ранее в этот день Министерство иностранных дел Украины заявило, что руководству австрийской компании будет запрещен въезд в незалежную, заклеймив Прикса как «карманного архитектора Кремля».
«Я не планирую проводить отпуск в Чернобыле», — ответил на эти угрозы глава бюро.
При этом он не опасается санкций со стороны Европейского союза, поскольку работа над культурными объектами в Крыму не подпадает под запрет ЕС.
«Слово "культура" не упоминается в санкциях, поэтому культурные объекты под них не подпадают», — цитирует агентство Прикса.
Он подчеркнул, что с удовольствием построит оперу, а не атомную электростанцию или военный городок.
Ранее виртуальная «украинская прокуратура Крыма и Севастополя» открыла уголовное производство в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за «нарушение порядка поездок в Крым».
Как сообщалось, посол Украины в Австрии Александр Щерба лично общался с директором Coop Himmelb(l)au Вольфом Приксом и отговаривал его от участия в проекте строительства оперного театра в Севастополе, но получил отказ.
После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников.
В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.