Глава венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Д. Прикс остроумно ответил на угрозу ввода украинских санкций против компании, сообщило Австрийское агентство печати 5 декабря

Крайне правые в Европарламенте требуют отмены санкций и признания Крыма, но только вредят России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я не планирую проводить отпуск в Чернобыле», — ответил на эти угрозы глава бюро.

При этом он не опасается санкций со стороны Европейского союза, поскольку работа над культурными объектами в Крыму не подпадает под запрет ЕС.

«Слово "культура" не упоминается в санкциях, поэтому культурные объекты под них не подпадают», — цитирует агентство Прикса.

Он подчеркнул, что с удовольствием построит оперу, а не атомную электростанцию или военный городок.

Ранее виртуальная «украинская прокуратура Крыма и Севастополя» открыла уголовное производство в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за «нарушение порядка поездок в Крым».

Как сообщалось, посол Украины в Австрии Александр Щерба лично общался с директором Coop Himmelb(l)au Вольфом Приксом и отговаривал его от участия в проекте строительства оперного театра в Севастополе, но получил отказ.

После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников.

В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.