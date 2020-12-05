Украинские власти намерены ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au, которое строит театр в Севастополе, заявил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев 5 декабря в Facebook

От имени внешнеполитического ведомства он призвал украинский и иностранный бизнес отказаться от сотрудничества с этой компанией.

«Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытывает серьезные потери. Теперь с именем этого бюро будет связано позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления, а его руководитель Вольф Прикс еще долго не избавится клейма "карманного архитектора Кремля"», — заявляет Макеев.

Украина завела дело на архитектурное бюро Австрии © пресс-служба ГП Украины

Как сообщалось, посол Украины в Австрии Александр Щерба лично общался с директором Coop Himmelb(l)au Вольфом Приксом и отговаривал его от участия в проекте строительства оперного театра в Севастополе, но получил отказ. Щерба также предположил, что против компании будут введены санкции.

После присоединения Крыма к России Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Также в Киеве считают, что иностранцы и россияне должны заезжать в Крым с украинской территории и просить об этом разрешения у пограничников. В стране функционируют «отделения» прокуратуры и СБУ по Крыму, которые регулярно заводят те или иные уголовные дела, однако все их решения не реализовываются на практике.