Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор 5 декабря заявил о возможности международного трибунала по ситуации в Белоруссии, под который, по его словам, попадут «все причастные к насилию против участников акций протеста»

Как пояснил Гилмор, международные трибуналы, как вправило, работают как дополнительный механизм.

«Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности виновных», — приводит его слова Deutsche Welle.

Спецпредставитель ЕС сказал также, что за каждое нарушение прав человека в Белоруссии причастные должны быть наказаны, и об этом должны позаботиться власти республики.

«Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы», — добавил он.

За счёт Белоруссии. Польша и страны Балтии нашли способ стать значимыми игроками Евросоюза © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.