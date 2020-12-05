Как пояснил Гилмор, международные трибуналы, как вправило, работают как дополнительный механизм.
«Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности виновных», — приводит его слова Deutsche Welle.
Спецпредставитель ЕС сказал также, что за каждое нарушение прав человека в Белоруссии причастные должны быть наказаны, и об этом должны позаботиться власти республики.
«Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы», — добавил он.
По словам Гилмора, сейчас главная задача — собрать доказательства применения насилия против мирных протестующих и «остановить репрессии».
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.