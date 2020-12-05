На Украине раскрыли «зраду» ёлочных игрушек

«Скандалище сейчас на Украине случится — жуть! Причем, как раз по сезону. Ругаться станут на почве елочных игрушек. В СМИ просочилась страшная информация: в Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают новогодние шарики с логотипом армии России», — говорится в сообщении.
Как уточняется, рядом с шариками, украшенными узнаваемой красной звездой, фигурируют игрушки с надписью «УКР ЗОЛОТО».
«Случайное это соседство или злонамеренное? Желающих разобраться в этой ситуации сейчас найдется великое множество, уж будьте благонадежны», — отмечают авторы канала.
По их данным, взрывоопасную информацию за ограду предприятия вынес гид-экскурсовод Сергей Савченко, теперь его ждет всеукраинская слава.
«Но на другие предприятия его станут пускать неохотно, с опаской. Мало ли по Украине фирм, живущих с российских заказов», — отмечают журналисты.
Пока же скандал не разгорелся максимально ярко, украинские компании продолжают охотно приглашать Савченко. Журналисты выяснили, что 5 декабря он проведет экскурсию «Публичные дома Киева» — название говорит само за себя.
Мероприятие продлится 2,5 часа и будет стоить всего 120 гривен с человека, что в принципе не дорого, особенно для публичных домов, признают авторы материала.
Они выразили надежду на то, что скандальный экскурсовод после посещения территории «этих культурно-развлекательных предприятий» вынесет оттуда что-то пикантное для широкой публики — желательно связанное с Армией России.