Украина оказалась на грани нового крупного скандала, сообщает Telegram-канал Украина.ру 5 декабря

«Скандалище сейчас на Украине случится — жуть! Причем, как раз по сезону. Ругаться станут на почве елочных игрушек. В СМИ просочилась страшная информация: в Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают новогодние шарики с логотипом армии России», — говорится в сообщении.

Выборы, скандалы, распилы. Обзор политических событий на Украине 13-20 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Случайное это соседство или злонамеренное? Желающих разобраться в этой ситуации сейчас найдется великое множество, уж будьте благонадежны», — отмечают авторы канала.

По их данным, взрывоопасную информацию за ограду предприятия вынес гид-экскурсовод Сергей Савченко, теперь его ждет всеукраинская слава.

«Но на другие предприятия его станут пускать неохотно, с опаской. Мало ли по Украине фирм, живущих с российских заказов», — отмечают журналисты.

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Мероприятие продлится 2,5 часа и будет стоить всего 120 гривен с человека, что в принципе не дорого, особенно для публичных домов, признают авторы материала.

Они выразили надежду на то, что скандальный экскурсовод после посещения территории «этих культурно-развлекательных предприятий» вынесет оттуда что-то пикантное для широкой публики — желательно связанное с Армией России.