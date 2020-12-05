Европейско-турецкое противостояние и угроза России. Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
Европейско-турецкое противостояние и угроза России. Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
© REUTERS, efence Ministry of Azerbaijan/Handou
«Наблюдается тенденция в плане возобновления переговорного процесса по карабахскому вопросу․ С совместным заявлением выступили представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса», — написал глава республики.

Ранее страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франция призвали Армению и Азербайджан использовать новое прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения.