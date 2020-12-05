«Наблюдается тенденция в плане возобновления переговорного процесса по карабахскому вопросу․ С совместным заявлением выступили представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России и Франции, заместитель госсекретаря США. Были подтверждены готовность и желание работать вместе над урегулированием нагорнокарабахского конфликта с целью восстановления полноценного переговорного процесса», — написал глава республики.
Ранее страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франция призвали Армению и Азербайджан использовать новое прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения.