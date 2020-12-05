Появились предпосылки для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 декабря на своей странице в Facebook

Европейско-турецкое противостояние и угроза России. Что происходит вокруг Нагорного Карабаха © REUTERS, efence Ministry of Azerbaijan/Handou Ранее страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ США, Россия и Франция призвали Армению и Азербайджан использовать новое прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения.