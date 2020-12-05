Калифорния дает 55 голосов выборщиков, благодаря чему Байден точно заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, которые изберут президента 14 декабря. Этого достаточно для победы над действующим президентом Дональдом Трампом.
До 4 декабря результаты голосования не были утверждены только в пяти штатах страны, суммарно дававших 93 голоса выборщиков. Благодаря решению властей Калифорнии Байден получает 279 голосов, отмечает агентство.
Кроме того, попытки предвыборного штаба Трампа оспорить результаты президентских выборов в штатах Невада, Джорджия и Мичиган 4 декабря были отклонены.
Трамп не признает победу Байдена на президентских выборах, заявляя о масштабных фальсификациях, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.
Предвыборный штаб Трампа уже потратил порядка $9 млн с 15 октября по 23 ноября на судебные тяжбы, более $2 млн было потрачено на юристов и консультантов.