Власти американского штата Калифорния 4 декабря утвердили результаты голосования на выборах главы государства, что официально делает демократа Джо Байдена победителем, сообщает AP

Ко дню рождения Джо Байдена: победы и трагедии без пяти минут президента США © REUTERS, Tom Brenner Дональдом Трампом.

До 4 декабря результаты голосования не были утверждены только в пяти штатах страны, суммарно дававших 93 голоса выборщиков. Благодаря решению властей Калифорнии Байден получает 279 голосов, отмечает агентство.

Кроме того, попытки предвыборного штаба Трампа оспорить результаты президентских выборов в штатах Невада, Джорджия и Мичиган 4 декабря были отклонены.

Трамп не признает победу Байдена на президентских выборах, заявляя о масштабных фальсификациях, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

Предвыборный штаб Трампа уже потратил порядка $9 млн с 15 октября по 23 ноября на судебные тяжбы, более $2 млн было потрачено на юристов и консультантов.