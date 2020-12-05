Среди белорусской молодежи популярны суждения о том, что страна должна стать более свободной, поскольку это позволит им уехать на Запад. Об этом рассказал член президиума оргкомитета белорусской партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

«Поэтому оргкомитет партии «Союз» включил в свою программу пункт о возврате школе воспитательной функции. А образовательный процесс должен быть направлен не на подготовку потребителя, а на формирование целостной личности, способной к анализу и рассуждению», — подчеркнул Семченко.

Однако не так уж все печально с белорусской молодежью — есть достаточно большое количество зрелых и образованных молодых людей, которые реально оценивают текущую ситуацию и в том числе преимущество интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.