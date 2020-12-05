Звёздный час Боярского настал в 1978 году, с выходом на экраны страны картины Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра», в которой он исполнил главную роль. Съемки проходили на территории Одесской, Львовской и Черновицкой областей. Благодаря популярным песням и крылатым фразам из картины слава актёра достигла невероятных высот, и впоследствии он сыграл эту роль в продолжениях фильма.
По его мнению, мушкетер является скорее отрицательным персонажем.
«Д'Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего», — считает Боярский.
Артист также отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков фильмов о приключениях мушкетеров объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью.
В одну реку дважды войти очень сложно, а последующее всегда хуже предыдущего, подытожил актер.