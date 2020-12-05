Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров по произведениям французского писателя Александра Дюма, назвал своего персонажа убийцей. Он рассказал об этом 5 декабря в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К»

Михаил Боярский попал на «Миротворец» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра», в которой он исполнил главную роль. Съемки проходили на территории Одесской, Львовской и Черновицкой областей. Благодаря популярным песням и крылатым фразам из картины слава актёра достигла невероятных высот, и впоследствии он сыграл эту роль в продолжениях фильма.

По его мнению, мушкетер является скорее отрицательным персонажем.

«Д'Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего», — считает Боярский.

Артист также отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков фильмов о приключениях мушкетеров объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью.

В одну реку дважды войти очень сложно, а последующее всегда хуже предыдущего, подытожил актер.