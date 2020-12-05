Россиянин Салават Ахматгареев на протяжении 15 лет находился в рабстве в Караганде. После освобождения ему понадобились долгие годы на восстановление документов. Об этом 5 декабря говорится в сюжете телеканала «Астана ТВ», передает Sputnik Казахстан

Насилуют и заставляют просить милостыню: украинцев берут в рабство по всему миру © flickr.com, MannaMe

«Стоит отметить, что за это время в России его успели похоронить. Шесть лет Салавату пришлось доказывать, что он живой. И вот недавно он наконец получил паспорт — с этим ему помогли общественники», — сказано в сообщении.

Теперь мужчина ждет, когда откроют границы и он сможет вернуться домой, увидеть семью и посетить «свою» могилу и узнать, кого же похоронили вместо него.