Мужчина сообщил, что приехал в Казахстан после армии, потерял документы, после чего попал в рабство. На протяжении долгих лет он пас скот и делал работу по дому лишь за еду и ночлег, получив свободу только после смерти хозяина.
«Стоит отметить, что за это время в России его успели похоронить. Шесть лет Салавату пришлось доказывать, что он живой. И вот недавно он наконец получил паспорт — с этим ему помогли общественники», — сказано в сообщении.
Теперь мужчина ждет, когда откроют границы и он сможет вернуться домой, увидеть семью и посетить «свою» могилу и узнать, кого же похоронили вместо него.