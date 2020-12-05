В ноябре президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
Эксперт отметил, что армянская сторона часто апеллирует терминами «геноцид», не учитывая, что на протяжении 30 лет азербайджанское население края, в несколько раз превышавшее армянское население, было депортировано и подвергнуто этническим чисткам.
«То есть претензии есть с обеих сторон. Но надо смотреть в будущее, надо думать, как жить дальше. Есть хороший пример Германии и Франции или Германии и Польши. В мировой войне они были непримиримыми врагами. Сейчас они живут мирно, являются партнерами и союзниками. Есть примеры взаимодействия и сосуществования армян и азербайджанцев в России, на Украине, в Грузии», — указал Велизаде.
Эти примеры могут послужить налаживанию новой мирной жизни, и российские миротворцы как раз будут обеспечивать новую форму взаимодействия, заключил собеседник издания.
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