В ситуации с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха претензии есть со всех сторон, но надо смотреть в будущее. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в интервью изданию Украина.ру.

Ильгар Велизаде: кто он © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку" Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Эксперт отметил, что армянская сторона часто апеллирует терминами «геноцид», не учитывая, что на протяжении 30 лет азербайджанское население края, в несколько раз превышавшее армянское население, было депортировано и подвергнуто этническим чисткам.

«То есть претензии есть с обеих сторон. Но надо смотреть в будущее, надо думать, как жить дальше. Есть хороший пример Германии и Франции или Германии и Польши. В мировой войне они были непримиримыми врагами. Сейчас они живут мирно, являются партнерами и союзниками. Есть примеры взаимодействия и сосуществования армян и азербайджанцев в России, на Украине, в Грузии», — указал Велизаде.

Эти примеры могут послужить налаживанию новой мирной жизни, и российские миротворцы как раз будут обеспечивать новую форму взаимодействия, заключил собеседник издания.

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