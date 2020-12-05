Эксперт объяснил, что обострение принесет западным странам новые проблемы, тем более что киевский режим и так управляем, а нынешняя Украина в качестве противовеса России подходит им и в нынешнем состоянии.
«Они, конечно, лицемерную политику проводят по отношению к этому конфликту, делая вид, что не замечают все большего и большего доминирования националистическо-нацистских тенденций во внешней и внутренней политике Украины (из-за чего Киев даже ссорится со своими соседями, которые входят в НАТО и ЕС)», — подчеркнул Третьяков.
Он добавил, что новое масштабное столкновение поспособствует тому, что Россия уже силовым путем решит проблему юго-востока Украины и защитит русских, русскоязычных и граждан РФ, а такой повод на Западе ей не хотят дать.
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