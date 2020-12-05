По понятным причинам ни Франции, ни Германии не нужно возобновление полноценного вооруженного конфликта в регионе. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Они, конечно, лицемерную политику проводят по отношению к этому конфликту, делая вид, что не замечают все большего и большего доминирования националистическо-нацистских тенденций во внешней и внутренней политике Украины (из-за чего Киев даже ссорится со своими соседями, которые входят в НАТО и ЕС)», — подчеркнул Третьяков.

Он добавил, что новое масштабное столкновение поспособствует тому, что Россия уже силовым путем решит проблему юго-востока Украины и защитит русских, русскоязычных и граждан РФ, а такой повод на Западе ей не хотят дать.

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