В июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области. В делегации были в том числе 90-летний ветеран войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение бесчеловечным, бездушным и подлым.
Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану медаль, однако из-за болезни Волошко награду пришла получать его старшая дочь, заявившая, что «ее возмущению не было предела».
По ее словам, сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, является «преступлением против государства».
«При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию», — говорится в сообщении.
Родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в СБУ для выяснения всех обстоятельств этого награждения.
В свою очередь, председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью, пояснив, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, а сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.