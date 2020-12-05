В городе Новомосковск Днепропетровской области разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану Василию Волошко юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом 5 декабря сообщает местный «11 канал»

«Это издевательство над стариками»: в Госдуме назвали подлостью изъятие СБУ медалей у ветеранов © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение бесчеловечным, бездушным и подлым.

Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану медаль, однако из-за болезни Волошко награду пришла получать его старшая дочь, заявившая, что «ее возмущению не было предела».

По ее словам, сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, является «преступлением против государства».

«При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию», — говорится в сообщении.

Родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в СБУ для выяснения всех обстоятельств этого награждения.

В свою очередь, председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью, пояснив, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, а сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.