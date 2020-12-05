Заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии будет якорный трубоукладчик «Фортуна». Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного 5 декабря Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ

Помощники США. Как украинские лоббисты пытались уничтожить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о планах возобновить в этом году работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, но заявку уже рассматривают.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения строительства проекта.

Накануне в Конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против «Северного потока — 2». Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.