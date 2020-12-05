В Грузии многие рады победе Джо Байдена, потому что надеются, что он будет более настойчив по отношению к России. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что Байден, безусловно, будет поддерживать международные организации и поставит вопрос о расширении НАТО, притом что отношения Грузии и США за последние 20 лет только укреплялись, и это было связано с двухпартийной поддержкой Тбилиси.

«Другие считают, что все останется как есть. Я склоняюсь к этому мнению. Разговаривать о расширении НАТО — это старая сказка. Никто ради Грузии не собирается воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает это как вторжение в территорию, которая для нее жизненно важна», — указал Сихарулидзе.

Ожидать чего-то сногсшибательного не следует, возможно, будет больше критики по отношению к правительству, требования большей демократизации, добавил политолог.

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