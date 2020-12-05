В бывших советских республиках в последнее время вспыхивают политические кризисы разной степени интенсивности и «размораживаются» многолетние конфликты, как в случае с Нагорным Карабахом.
Эксперт пояснил, что сегодня постсоветское пространство становится контекстно обусловленным, и оно будет обусловлено контекстом того региона, в котором находится.
«Влияние Китая на Киргизию или, например, на Украину или влияние Румынии на Молдавию и Казахстан невозможно сравнивать», — указал Искандарян.
Все более и более регионы будут по-разному реагировать на внешнее влияние, и представлять себе единое пространство с единым центром будет все труднее и труднее, добавил политолог.
Сегодняшние обострения в странах бывшего СССР неслучайны, их можно назвать переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.