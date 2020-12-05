Вряд ли на постсоветском пространстве появится единый центр силы. Более того, разные части бывшего СССР будут развиваться по-разному. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что сегодня постсоветское пространство становится контекстно обусловленным, и оно будет обусловлено контекстом того региона, в котором находится.

«Влияние Китая на Киргизию или, например, на Украину или влияние Румынии на Молдавию и Казахстан невозможно сравнивать», — указал Искандарян.

Все более и более регионы будут по-разному реагировать на внешнее влияние, и представлять себе единое пространство с единым центром будет все труднее и труднее, добавил политолог.

Сегодняшние обострения в странах бывшего СССР неслучайны, их можно назвать переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.