Независимость — это главное достижение Украины. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: Государственные деятели независимой Украины не заслуживают места в ее истории © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что у страны есть все, чтобы создать мощное и конкурентоспособное государство.

«Если мы посмотрим на то, что происходит в мире, независимость — это, наверное, главное в жизни человека и в жизни государства. Оценка степени этой независимости — это отдельный вопрос, требующий отдельного глубокого осмысления», — заявил Бизяев.

Теперь, по его словам, Украине необходимо вернуться к истокам, к тому, что хотели отцы-основатели страны, когда принимали Декларацию о государственном суверенитете 16 июня. Политолог отметил, что с тех пор накопилось много глобальных стратегических проблем, которые являются оборотной стороной медали независимости.

Так, по мнению Бизяева, необходимо сбалансировать уровень доверия между властью и обществом, вернуться к критериям, которые были заложены в Декларации о государственном суверенитете, то есть к независимому, внеблоковому государству.

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