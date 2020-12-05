В истории независимой Украины было много людей, сыгравших роль в развитии страны, но мало кому из них можно приписать знак «плюс». Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Современную Украину создали Кучма, Мороз и крупный капитал © РИА Новости, Нина Зотина Леонид Кучма, конечно, должен присутствовать в этом списке как единственный человек, который занимал пост президента Украины два срока и при котором в итоге было ощущение большей стабильности, чем есть сейчас, страна начала развиваться поступательно. Вот так вот казалось к концу его правления», — отметил эксперт.

Однако при этом, по его словам, во времена Кучмы, в том числе при его участии, были завязаны те узлы противоречий, которые потом сыграли свою роль в событиях 2013-2014 годов.

Также Попов назвал первого президента Леонида Кравчука и первого спикера Верховной Рады Ивана Плюща, которые находили «смягченный» выход из хаоса, в который Украина погружалась в 1990-х.

Политолог также отметил экс-председателя Рады Александра Мороза, который пытался поднять на Украине роль парламентаризма и отстаивать идеи социального государства, и главу Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который устоял перед давлением и сохранил церковь в каноническом единстве с Русской православной церковью.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.