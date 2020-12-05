«Говоря же о фальсификациях — это неизменный атрибут любых выборов. Их осуществляют региональные штабы там, где это им удается, чтобы лучше отчитаться перед начальством», — отметил журналист.
Он напомнил, что в 2004 году на Украине была опробована новая технология управления — радикальная смена повестки через обвинение одной из сторон в фальсификациях, вывод на улицу людей и имитацию революции. И тогда, по его словам, казалось, что украинский истеблишмент находится на стороне четвертого президента Виктора Януковича, но вскоре стало очевидным, что все наоборот.
«Вот где гарантии, что в Америке не разыгрывается аналогичная партия? В конце концов, аналогии между [третьим президентом Украины Виктором] Ющенко и [президентом США Дональдом] Трампом можно проводить долго», — сказал Розенвайн.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.