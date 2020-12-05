Украинский журналист Антон Розенвайн заявил, что не верит в противостояние демократов и республиканцев, но верит в умение этого истеблишмента «водить козу и морочить голову обывателю», имитируя борьбу либералов с консерваторами. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Национальный позор: Трамп срочно обратился к нации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что в 2004 году на Украине была опробована новая технология управления — радикальная смена повестки через обвинение одной из сторон в фальсификациях, вывод на улицу людей и имитацию революции. И тогда, по его словам, казалось, что украинский истеблишмент находится на стороне четвертого президента Виктора Януковича, но вскоре стало очевидным, что все наоборот.

«Вот где гарантии, что в Америке не разыгрывается аналогичная партия? В конце концов, аналогии между [третьим президентом Украины Виктором] Ющенко и [президентом США Дональдом] Трампом можно проводить долго», — сказал Розенвайн.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.