Украина стала независимой, потому что советские элиты решили демонтировать СССР. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

«Независимость» от Зеленского: в юбилейный год со старыми грехами © uinp.gov.ua/Andriy Yermolenko Владимир Зеленский предложил писать слово «независимость» с большой буквы в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся.

Безпалько заявил, что никакой борьбы за независимость на самом деле не было — ее Украина получила «с неба».

«Когда сейчас героизируют [Степана] Бандеру или [Романа] Шухевича, то делают это абсолютно напрасно, потому что не им Украина обязана своей независимостью. Украина получила независимость в результате добровольного демонтажа государства советскими элитами, прежде всего в Москве», — подчеркнул эксперт.

Произошло это, по его словам, потому, что советские элиты хотели стать «нормальными полноценными капиталистами», монетизировать свое высокое положение в советском государстве и доступ к финансовым и промышленным ресурсам в капиталы, которые можно наращивать, передавать по наследству и выходить на международный рынок.

Первого декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% участников голосования при явке в 84% высказались за независимость страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.