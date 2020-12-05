Президент РФ Владимир Путин всегда был одним из самых популярных мировых лидеров среди украинцев. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

«Эффективный лидер». Социолог объяснил, почему среди украинцев Путин популярнее Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев Петра Порошенко по демонизации Путина. Более того, эксперт не исключил, что число нейтрально или положительно настроенных к российскому лидеру украинцев увеличилось из-за колоссального антирейтинга Порошенко.

«Думаю, если провести соцопрос, Путин останется одним из тех политиков, которого украинцы бы назвали в качестве примера государственного деятеля. Порошенко, я думаю, когда подавался на прошлую избирательную кампанию, подспудно пытался притвориться таким "украинским Путиным", играть на том, что он "сильный лидер" и так далее», — отметил Якубин.

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