По ее словам, предоставление Киеву Плана действий относительно членства можно считать мощным импульсом для достижения критериев членства.
«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса», — подчеркнула украинский дипломат.
Джапарова заявила, что полученный План действий по членству поддержит страну на пути реформирования и поможет мобилизовать усилия для достижения критериев членства.
По ее словам, Североатлантический альянс придерживается политики «открытых дверей», в том числе и для того, чтобы усилить Восточный фланг НАТО, для чего необходимо взаимодействие с Украиной и Грузией.