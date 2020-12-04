Украина планирует вступить в НАТО до 2030 года, сказала первый заместитель главы МИД страны Эмине Джапарова 4 декабря

Украина и Венгрия пошли на уступки друг другу. Откроет ли это Киеву двери в НАТО? © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса», — подчеркнула украинский дипломат.

Джапарова заявила, что полученный План действий по членству поддержит страну на пути реформирования и поможет мобилизовать усилия для достижения критериев членства.

По ее словам, Североатлантический альянс придерживается политики «открытых дверей», в том числе и для того, чтобы усилить Восточный фланг НАТО, для чего необходимо взаимодействие с Украиной и Грузией.