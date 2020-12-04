Ранее в МИД России заявили, что слова Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.
Эксперт пояснил, что эта политика Кишинёва заключается в мягком удушении Приднестровья путем создания разного рода проблем, прежде всего экономических.
По его словам, это обусловлено разным политэкономическим устройством Молдавии и Приднестровья, поскольку в Приднестровье власть принадлежит одной финансово-промышленной группе, а Молдавия расколота на политическом и элитарном уровне.
«И в данном случае элиты Приднестровья на сером уровне всегда договорятся с любыми элитами, которые придут к власти в Кишинёве. Потому что Приднестровье — серая зона, в которой зарабатывают элиты Кишинёва, Одессы и Киева. И схемы там настроены на порт Одессы и порт Джурджулешты, который формально сделал Молдову морской державой», — указал Уралов.
Исходя из этого, добавил политолог, вряд ли элиты трех стран захотят разрушать эти схемы.
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