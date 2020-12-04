Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии вряд ли отразится коренным образом на ситуации в Приднестровье, в этом вопросе политика Кишинёва не меняется. Об этом рассказал шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семён Уралов в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян объяснил, почему России не нужно боятся включить в свой состав Приднестровье © 2000.ua | 2000.ua | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что эта политика Кишинёва заключается в мягком удушении Приднестровья путем создания разного рода проблем, прежде всего экономических.

По его словам, это обусловлено разным политэкономическим устройством Молдавии и Приднестровья, поскольку в Приднестровье власть принадлежит одной финансово-промышленной группе, а Молдавия расколота на политическом и элитарном уровне.

«И в данном случае элиты Приднестровья на сером уровне всегда договорятся с любыми элитами, которые придут к власти в Кишинёве. Потому что Приднестровье — серая зона, в которой зарабатывают элиты Кишинёва, Одессы и Киева. И схемы там настроены на порт Одессы и порт Джурджулешты, который формально сделал Молдову морской державой», — указал Уралов.

Исходя из этого, добавил политолог, вряд ли элиты трех стран захотят разрушать эти схемы.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.