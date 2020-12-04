Евросоюз хочет обсудить с новой администрацией США вопросы санкций, введенных Вашингтоном в отношении европейских компаний, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано 4 декабря, комментируя возможное расширение санкций США в отношении «Северного потока-2»

Помощники США. Как украинские лоббисты пытались уничтожить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Жозеп Боррель в июле выразил опасения по поводу растущего применения санкций или угрозы санкций Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов.

«ЕС надеется сотрудничать с новой администрацией и конгрессом для разрешения этих опасений», — приводит слова Стано РИА Новости.

При этом Еврокомиссия разрабатывает предложения для снижения влияния на Евросоюз экстратерриториальных санкций третьих стран, сказал Стано.

«Комиссия работает над созданием предложений, которые повысят устойчивость Европы к последствиям экстратерриториального применения санкций, введенных третьими странами. Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени», — сказал он.

Стано подчеркнул, что Евросоюз готов защищать свои интересы и интересы европейских компаний.

Конгресс США ранее согласовал законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2».

Санкции планируют распространить в том числе на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.