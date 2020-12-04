Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июле выразил опасения по поводу растущего применения санкций или угрозы санкций Соединенных Штатов против европейских компаний и интересов.
«ЕС надеется сотрудничать с новой администрацией и конгрессом для разрешения этих опасений», — приводит слова Стано РИА Новости.
При этом Еврокомиссия разрабатывает предложения для снижения влияния на Евросоюз экстратерриториальных санкций третьих стран, сказал Стано.
«Комиссия работает над созданием предложений, которые повысят устойчивость Европы к последствиям экстратерриториального применения санкций, введенных третьими странами. Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени», — сказал он.
Стано подчеркнул, что Евросоюз готов защищать свои интересы и интересы европейских компаний.
Конгресс США ранее согласовал законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2».
Санкции планируют распространить в том числе на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.