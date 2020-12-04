В интеграции с Россией заинтересованы те белорусы, которые могут улучшить или как минимум сохранить свое положение и благосостояние благодаря активной интеграции. Об этом рассказал член президиума оргкомитета белорусской партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

Поэтому, по его словам, объективно людей, которым выгодна интеграция, однозначно подавляющее большинство в Белоруссии, тем более что в интеграции нет отрицательных рисков.

«Другое дело, что не все осознают реальность выгоды интеграции и могут находиться в плену эмоционально-политических иллюзий. Например, было удивительно видеть среди протестующих некоторых рабочих завода, выпускающего в основном колесные шасси для российских стратегических ракетных комплексов. Где будут работники этого завода в либерально-западной экономике? Слава Богу, что таких неосознанных оказалось меньшинство, ведь большая часть предприятий завязана на экспорт и кооперацию с Россией», — указал Семченко.

Он добавил, что интеграция должна служить прежде всего развитию экономики и росту благосостояния граждан, и именно то, как стороны будут двигаться в этом процессе и будет определять, какой вид политической интеграции будет наиболее естественен и даже необходим на каждой последующей ступени интеграции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.