«Я склонен согласиться с теми экспертами, которые считают, что новая администрация после инаугурации в январе будет по сути вынуждена обеспечить преемственность нынешнего внешнеполитического курса», — приводит слова Лаврова РИА Новости.
Дипломат отметил, что США в настоящее время в первую очередь сосредоточены на ситуации внутри страны: влиянии пандемии, необходимости перезапуска экономики страны.
По его мнению, любой администрации придется учитывать глубокий раскол в обществе.
Лавров напомнил, что 75 миллионов граждан США проголосовали за президента Дональда Трампа, и примерно столько же — за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. «Очевидно, общество расколото пополам, и долг любой администрации — постараться восстановить национальное единство», — добавил министр.
В связи с этим внешняя политика будет оставаться на американской повестке дня, однако отойдет на второй план, полагает он.