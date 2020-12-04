Новая администрация президента США будет вынуждена продолжить нынешний внешнеполитический курс страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров 4 декабря

«Я склонен согласиться с теми экспертами, которые считают, что новая администрация после инаугурации в январе будет по сути вынуждена обеспечить преемственность нынешнего внешнеполитического курса», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Для спасения США. Как Байден может использовать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его мнению, любой администрации придется учитывать глубокий раскол в обществе.

Лавров напомнил, что 75 миллионов граждан США проголосовали за президента Дональда Трампа, и примерно столько же — за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. «Очевидно, общество расколото пополам, и долг любой администрации — постараться восстановить национальное единство», — добавил министр.

В связи с этим внешняя политика будет оставаться на американской повестке дня, однако отойдет на второй план, полагает он.