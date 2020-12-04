Пока еще рано ставить вопрос о том, должна ли российско-белорусская интеграция завершится созданием конфедерации или единого государства. Первична интеграция в экономике. Об этом рассказал член президиума оргкомитета белорусской партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

«А еще не исключено, что так же активно подключатся к процессам интеграции и другие страны. Сегодня реальная интеграция в рамках ЕАЭС выше, чем в Союзном государстве. Но я не слышал, чтобы обсуждалось, куда движутся страны ЕАЭС — к единому государству или конфедерации», — указал Семченко.

Он добавил, что интеграция между Россией и Белоруссией в военной сфере сегодня, пожалуй, самая продвинутая, и её важность в современных условиях переоценить сложно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.