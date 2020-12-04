«Северный поток-2» за последние месяцы стал еще более важным для энергоснабжения ЕС, в будущем его до 70% можно будет наполнять экологически эффективным водородом, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

«Газопровод строится по самым современным стандартам экологической и технической безопасности и открывает нам таким образом перспективу для водородной эпохи после переходного периода природного газа. Из-за применяемых материалов "Северный поток-2" в отличие от старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть до 70% мощностей наполнен водородом — энергоносителем будущего», — добавил Хермес.

Помощники США. Как украинские лоббисты пытались уничтожить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кроме того, «Газпром» предложил построить в Германии возле выхода на побережье «Северного потока-2» завод, который будет использовать российский газ для производства водорода.