«Газопровод строится по самым современным стандартам экологической и технической безопасности и открывает нам таким образом перспективу для водородной эпохи после переходного периода природного газа. Из-за применяемых материалов "Северный поток-2" в отличие от старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть до 70% мощностей наполнен водородом — энергоносителем будущего», — добавил Хермес.
Как известно, Германия к 2050 году намерена отказаться от использования ископаемого топлива, и уже есть предложения использовать «Северный поток-2» для поставок российского водорода в Германию.
Кроме того, «Газпром» предложил построить в Германии возле выхода на побережье «Северного потока-2» завод, который будет использовать российский газ для производства водорода.